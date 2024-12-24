Выставка картин «Зимнее настроение» открылась в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Персональная выставка художника Льва Журавлева «Зимнее настроение» открылась в Мытищинском историко-художественном музее. На ней представлено около 37 картин, в которых автор отразил свои путешествия по различным уголкам России.

Лев Журавлев пишет пейзажи, портреты и сюжетные композиции. Большая часть картин, представленная на выставке, написана в жанре натюрморта.

Директор музея Мария Клычникова отметила талант художника, красоту пейзажей разных российских городов, в том числе Мытищ, и изображений бытовых предметов в натюрмортах. Выставка автора стала прекрасным подарком для Мытищинского музея к новогодним и рождественским праздникам.

Выставка художника Льва Журавлева «Зимнее настроение» продлится до 19 января.

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