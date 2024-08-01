Выставка картин в честь участников СВО откроется в Лобне 3 августа

В художественной галерее Коробкова в Лобне откроется выставка картин художников из Московской области «Новые герои Подмосковья». Работы экспозиции посвящены погибшим участникам специальной военной операции.

Всего представят 35 картин. Выставка передвижная и пройдет в 17 округах Подмосковья.

Мероприятие организовано по инициативе президента «Фонда культурных инициатив» Московской области Андрея Кошелева и проводится при поддержке правительства Московской области, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья на средства гранта президента России.

Напомним, художественная галерея имени Коробкова работает в Лобне на улице Ленина, 16. Она была открыта 29 октября 2004 года. Инициатором создания галереи был заслуженный художник Российской Федерации, автор геральдических символов города Владимир Коробков.

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