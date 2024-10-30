Выставка картин на тему семейных ценностей откроется в Люберцах 6 ноября

Выставка «Центр Вселенной» откроется 6 ноября в картинной галерее музейно-выставочного комплекса в Люберцах. Гости увидят более 100 работ, выполненных в технике пастельной живописи на тему семьи.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставку приурочили к Году семьи. Также на открытии состоится торжественное награждение авторов, чьи работы прошли конкурсный отбор.

Для посетителей проведут обзорную экскурсию по экспозиции, а также прочитают лекции о семье, семейных ценностях и сохранению традиций.

Торжественное открытие выставки состоится 7 ноября в 19:00. Она продлится до 15 декабря.

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