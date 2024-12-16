Выставка картин юных художников открылась в центре «Импульс» в Мытищах

Экспозиция картин молодых художников открылась в центре «Импульс» в Мытищах. Ее сможет посетить любой желающий.

Это уже 12-я по счету экспозиция в молодежном центре «Импульс». Она создана для того, чтобы раскрыть талантам дорогу в мир искусства. Посетители увидят работы юных художников и познакомятся с авторами.

Проект молодежного арт-пространства «Импульс.Арт» стал победителем ежегодного конкурса главы городского округа Мытищи «МЫ Мытищи» в номинации «Прорыв года». Организаторы уверенны, что экспозиция популяризирует современное искусство и привлекает к творчеству молодые таланты.

Отметим, молодежный центр располагается на Силикатной улице в доме № 12. Посетить экспозицию может любой желающий.