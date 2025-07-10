Выставка картин художницы Марины Коштуля открылась в Мытищах

Новую экспозицию «Картины живой природы» художницы Марины Коштуля представили в мытищинском Центре культуры «Подмосковье». Бесплатно посетить ее жители и гости города могут до 13 июля.

Художница из Мытищ известна своим творческим подходом и уникальным стилем. Сейчас Марина проживает в живописном микрорайоне Пироговский.

Окружающие леса и водоемы становятся не только фоном для жизни, но и неиссякаемым источником вдохновения для новых работ. Она неоднократно принимала участие в различных конкурсах, где демонстрировала свои таланты в качестве художника-дизайнера, и с гордостью может похвастаться множеством побед и призовых мест.

Зрители на выставке смогли увидеть не только полотна, которые отражают красоту русской природы и очарование смены времен года, но и произведения из уникальной серии «Воспоминания о путешествии во Францию — Париж и Лион». Эти работы наполнены атмосферой романтики и изысканности французских городов, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу путешествий и новых открытий.