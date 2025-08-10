Выставка картин 4 художниц открылась в Серпухове

Экспозицию «Август» открыли в музейно-выставочном центре в Серпухове. Здесь можно увидеть работы сразу нескольких авторов.

Посетители смогут познакомиться с творчеством Марии Красильниковой, Татьяны Новиковой, Александры Стрелковой и Натальи Воликовой. Художницы дружат уже много лет, также они имеют схожие интересы в искусстве.

На выставке разные техники и мировоззрения переплетаются. Тематика работ посвящена не только последнему летнему месяцу.

«Пространство искусства — это естественная среда обитания, и сама жизнь — это пространство искусства. Художник должен стремиться к созданию самодостаточных произведений, которые полностью отражают его личное видение мира и искренний интерес к действительности», — поделилась Мария Красильникова.

