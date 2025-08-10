Фестиваль спорта и спартакиаду трудящихся провели ко Дню физкультурника в Серпухове

День физкультурника масштабно отметили в Серпухове. К празднику приурочили сразу несколько тематических мероприятий.

В парке имени Олега Степанова состоялся фестиваль спорта «Победа». Здесь организовали спортивные и развлекательные события.

Кроме того, на стадионе «Спартак» провели традиционную спартакиаду трудящихся. Участниками стали сотрудники предприятий Серпухова.

Развитию спорта в городском округе уделяют большое внимание. В Серпухове работают 10 муниципальных учреждений физкультуры и спорта и пять организаций дополнительного образования с 30 направлениями.

Также действуют 430 спортивных объектов, в том числе стадионы, залы, бассейны и площадки. Более 500 специалистов трудятся в сфере спорта.

Спортсменам округа только за первое полугодие 2025 присвоили 246 спортивных разрядов и 46 судейских категорий.