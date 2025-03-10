Выставка к Международному женскому дню прошла в Мытищах

Традиционный женский аксессуар — платок на голову — стал центральной темой выставки в Мытищинском историко-художественном музее. 22 авторские работы учеников школы «Архимед» были представлены на выставке.

Уникальные росписи, вдохновленные сказочными мотивами, цветами, животными, фантазийными рисунками и даже технологическими схемами, возникли у учеников школы «Архимед» во время изучения темы «Колористика». Преподаватель Наталья Гусейнова предложила учащимся воплотить свои идеи в материале.

«Выставка имеет высокий профессиональный уровень, несмотря на возраст участников. Полноценные художественные произведения представлены в зале», — отметил на открытии начальник музейно-выставочного центра непрерывного художественного образования Бориса Неменского Александр Волков. Ученицы стремились отразить черты и характеры своих матерей, уделяя внимание каждой детали, в своих работах.

«Моей маме очень нравятся бежевый и сиреневый цвета, и когда я увидела эту палитру в образцах, мне сразу захотелось создать эскиз в таких тонах. Что в итоге получилось на ткани, превзошло все мои ожидания, платок стал для мамы очень ценным подарком», — поделилась ученица художественной школы Алиса Крапивина.

Это уже третий совместный проект «Архимеда» с музеем. Ранее здесь проходили выставки «Вотчина» и «Мы — Мытищи», посвященные архитектуре города и его достопримечательностям. Посетить выставку и оценить работы юных художников можно до 16 марта.