Выставка к юбилею Мытищинской ассоциации художников пройдет в Москве

Объединение художников , графиков, живописцев, представителей декоративно-прикладного искусства и искусствоведов из Мытищ отпразднует юбилей. По этому случаю в Москве откроется тематическая выставка «Мытищинская ассоциация художников. К 25-летию».

Выставка будет работать с 10:00 до 16:00 с 17 по 28 сентября в Москве по адресу: Крутицкий вал, 3. Торжественное открытие состоится 21 сентября в 12:00. Посетители смогут встретиться с художниками и задать им интересующие вопросы.

Напомним, Мытищинская ассоциация художников появилась в 1999 году. Она создана, чтобы объединить единомышленников для совместного создания ярких проектов, обмена творчеством и продвижения искусства родного края.

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