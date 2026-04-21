Выставка к акции «Диктант Победы» открылась в Наташинском парке Люберец

В Наташинском парке городского округа Люберцы 20 апреля открылась тематическая выставка, посвященная международной акции «Диктант Победы». Экспозиция стала частью подготовки к масштабной акции, которая 24 апреля охватит 49 площадок в округе и объединит тысячи жителей разных возрастов.

Выставка знакомит с архивными материалами, примерами уникальных площадок — от детских центров «Артек» и «Орленок» до арктических станций и нефтяных платформ. Отдельный блок посвящен новым форматам: акциям «Диктант под стук колес» и «АвиаДиктант», когда участники отвечают на вопросы теста прямо в пути.

«„Диктант Победы“ стал частью культурной среды. Люди возвращаются к учебникам, обсуждают историю в семьях и приходят на площадки вместе с детьми. Именно так формируется связь поколений — не через лозунги, а через личное участие», — сказала депутат Московской областной думы, участник предварительного голосования «Единой России» Лидия Антонова.

Руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Алеся Давранова отметила, что ежегодно участвует в акции.

«Сегодня около 20% вопросов посвящены современной истории, включая специальную военную операцию, и это делает акцию особенно актуальной», — сказала Алеся Давранова.

Экспозиция в Наташинском парке будет работать до конца месяца. Принять участие в «Диктанте Победы» может любой желающий — очно на одной из площадок или онлайн. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов, посвященных ключевым событиям войны, ее героям и культурному наследию. Лучшие получат дипломы и возможность стать гостями Парада Победы 9 мая в Москве.

«Диктант Победы» проводится совместно с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами, а также движением «Волонтеры Победы».