Выставка к 125-летию авангардиста Александра Лабаса откроется в Истре

Музей «Новый Иерусалим» представит новую выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», посвященную 125-летию художника-авангардиста. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Впервые выставка представит различные грани творчества Лабаса, охватив период 1920–1930-х годов. Экспозиция разделена на три зала: «Предчувствие», «Сотворение» и «Невесомость», которые раскроют эволюцию художественного стиля мастера.

В экспозицию войдут более 150 работ из 18 музеев России и 12 частных коллекций, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Проект организован при участии Лабас-Фонда и наследницы художника Ольги Бескиной-Лабас.

Главная тема творчества Лабаса — создание нового мира через развитие техники, городов и социальных преобразований. В отличие от футуристов, он воспевал саму жизнь, ее неизвестность и многогранность, фокусируясь на новом самоощущении человека в динамичном мире.

Куратор выставки — искусствовед Ксения Новохатько, научный консультант — Александр Балашов. Архитектурное решение создали театральные художники Эмиль Капелюш, Юрий Сучков и Яна Глушанок.

Выставка продлится до 25 мая следующего года. Директор музея Анна Антипенко подчеркнула, что цель мероприятия — рассказать о Лабасе широкой аудитории и передать его удивительный позитив и веру в человека.

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