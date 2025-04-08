Выставка иллюстраций к мещерским сказам пройдет в Воскресенске

Иллюстрации жителя Воскресенска, члена Союза писателей России Юрия Белоусова к мещерским сказам представят на выставке в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Она откроется 12 апреля.

Выставка будет носить название, посвященное книге автора, — «Мещера Первозванная». Юрий Белоусов написал для издания 106 иллюстраций. Над этим он работал два с половиной года.

Официально экспозицию откроют в час дня 12 апреля. В мероприятии поучаствует сам автор.

Отметим, что Юрий Белоусов также является автором восьми книг и более 400 музыкальных произведений, автором-исполнителем собственных песен, а также одним из создателей и руководителей культурно-исторического проекта «Сердце Мещеры».

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске прошел тематический вечер поэта Сергея Берсенева «Устами странного поэта».