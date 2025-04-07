Авторский поэтический вечер прошел в Воскресенске

Тематический вечер поэта Сергея Берсенева «Устами странного поэта» провели в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. На нем автор презентовал свои лучшие произведения и рассказал о творческих планах.

Поэт исполнил отрывки из философской гражданской, любовной лирики, стихотворения о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Также участники мероприятия услышали песни на стихи поэта.

Гостей библиотеки поприветствовал заместитель председателя Правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель ЛИТО «Радуга» имени И. И. Лажечникова Виктор Лысенков. Также Сергея Берсенева наградили за плодотворное сотрудничество с библиотекой Воскресенска.

Отметим, что Сергей Берсенев является секретарем Союза писателей России и заслуженным писателем Московской областной организации СП России. Он — лауреат литературных премий, автор текстов песен Иосифа Кобзона, Надежды Кадышевой и других звезд российской эстрады.