Выставка и концерт под открытым небом прошли ко Дню села в Новом Быту

День села отметили в Новом Быту 1 сентября. Для жителей подготовили конкурсы, выставку кружка декоративно-прикладного творчества и насыщенную концертную программу.

Праздник в селе прошел на центральной площади. Здесь работали детские аттракционы, гостям предлагали шашлык и сладкую вату.

Жители посетили выставки кружка декоративно-прикладного творчества «Фантазия» и кружка изобразительного искусства «Палитра». На них представили поделки местных жителей.

В этот день состоялись конкурсы «Варенье 2024» и «Урожай 2024». А коллективы «Культурно-творческой дирекции Чехова» провели концерт.

Помогли организовать праздник представители Новобытовской школы, Чеховского техникума и Новобытовского отделения школы искусств. Завершил мероприятие танцевальный вечер.

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