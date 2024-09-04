Выставка художницы Юлии Тришиной открылась в галерее искусств в Мытищах

Выставка «Райский сад» открылась в Мытищенской галерее искусств. Художница Юлия Тришина отразила в своих работах важность гармонии и любви.

Юлия Тришина — первая в Мытищах выпускница Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени Виктора Васнецова. Также она входит в состав Союза художников России и Мытищинской ассоциации художников. Свою выставку она решила провести в местной галерее искусств.

Работы автора отличаются волшебным стилем, хотя вдохновение художница черпает из повседневной жизни. Живопись Юлии Тришиной — самобытна и оригинальна, в произведениях девушка старается подчеркнуть важность любви и гармонии в каждой мелочи.

Выставка работает до 29 сентября в Мытищинской галерее искусств по адресу: улица Мира, 7.

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