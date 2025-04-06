Выставка художника Александра Волкова откроется в Мытищах 11 апреля

В Мытищинской галерее искусств 11 апреля состоится торжественное открытие экспозиции «Тридцать лет спустя», посвященной творчеству Заслуженного художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Волкова. На выставке будут представлены работы мастера, созданные в разные периоды его творческого пути.

Александр Волков известен своей способностью передавать красоту природы и архитектуры России. В его произведениях оживают завораживающие пейзажи, исторические реконструкции событий прошлого, а также образы его любимых городов — Москвы и Мытищ. Каждая картина наполнена глубоким смыслом, тонким чувством композиции и яркими эмоциями, которые художник вкладывает в свои работы.

Мытищинская галерея искусств приглашает жителей и гостей городского округа посетить эту уникальную экспозицию. Выставка пройдет по адресу: Новомытищинский проспект, дом 36. Это прекрасная возможность не только насладиться искусством, но и глубже узнать культурное наследие нашей страны через творчество одного из ее выдающихся художников.