Выставка художественной резьбы по дереву началась в Серпухове

В музейно-выставочном центре Серпухова продолжается выставка Сергея Уласевича «Вторая жизнь дерева в картинах». Подробнее об уникальной экспозиции рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Сергей Уласевич в прошлом военный офицер. В детстве увлекался рисунком, композицией, резьбой по дереву, но всерьез занялся ремеслом лет восемь назад, уже в зрелом возрасте. На это вдохновил случайный прохожий.

Мастер работает в редкой технике художественной резьбы по дереву. Его картины — это бытовые сюжеты, пейзажи, тематические циклы.

Выставка проходит до 10 июля, вход свободный. Подробности на сайте музейно-выставочного центра.

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