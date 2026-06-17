Выставка гобеленов Андрея Мадекина пройдет в Дмитровском кремле

Выставку корреспондента Российской академии художеств Андрея Мадекина откроют в Дмитровском кремле 19 июня. В экспозиции представят 22 работы с библейскими и античными сюжетами.

Как рассказали в региональном Минкультуре, каждое полотно художника продумано образами и яркими насыщенными цветами. Гости увидят реалистичные живописные портреты, на которых автор представил близких ему людей.

Андрей Мадекин — потомок в шестом поколении известных текстильных династий Дербеневых, Морокиных и Фокиных. Он уже 40 лет создает уникальные гобелены ручной работы.

Выставка продлится до 13 сентября. Вход свободный.

Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».