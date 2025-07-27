Выставка фотопортретов женщин необычных профессий открылась в Люберцах

В картинной галерее в Люберцах открылась выставка фотохудожницы Анны Гранд под названием «Я не исключение – я пример». На экспозиции представлены 23 портрета женщин из Московской области, которые занимаются необычными для женщин профессиями и увлечениями.

По словам автора, героини ее работ — автогонщицы, кузнецы, слесари, водители — традиционно считающиеся мужскими профессиями. «Мы разрушили стереотипы и доказали, что девушкам под силу любые задачи. Я хочу вдохновить женщин следовать своему сердцу и выбирать собственный путь, а не тот, который диктует общество. Для счастья важно заниматься любимым делом», — поделилась Анна Гранд.

Заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева отметила, что этот проект — гимн женской силе, упорству и многогранной красоте. На фотографиях — реальные женщины, которые своим примером вдохновляют окружающих и доказывают, что каждая из нас — источник энергии и гармонии.

Выставка продлится в Люберцах до 30 июля, после чего отправится в картинные галереи других городов Подмосковья, где число представленных портретов будет увеличиваться.

Посещение выставки разрешено для всех возрастов.