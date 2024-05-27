Советский поставангард. Губернатор Подмосковья предложил идею по культурному обмену с Узбекистаном

Подмосковье развивает сотрудничество с Узбекистаном во многих сферах , в том числе культурной. Губернатор Андрей Воробьев обратился к президенту республики Шавкату Мирзиёеву с предложением организовать в Истре выставку советского поставангарда.

Государственный музей искусств имени Савицкого — один из самых крупных в Узбекистане. Его экспозиция насчитывает более 90 тысяч экспонатов.

Считается, что это лучшая художественная коллекция в Азиатском регионе, а также вторая в мире по значимости и объему хранения произведений русского авангарда.