Советский поставангард. Губернатор Подмосковья предложил идею по культурному обмену с Узбекистаном
Губернатор Подмосковья предложил идею совместной выставки с Узбекистаном
Подмосковье развивает сотрудничество с Узбекистаном во многих сферах, в том числе культурной. Губернатор Андрей Воробьев обратился к президенту республики Шавкату Мирзиёеву с предложением организовать в Истре выставку советского поставангарда.
Государственный музей искусств имени Савицкого — один из самых крупных в Узбекистане. Его экспозиция насчитывает более 90 тысяч экспонатов.
Считается, что это лучшая художественная коллекция в Азиатском регионе, а также вторая в мире по значимости и объему хранения произведений русского авангарда.
Я бы хотел попросить вас, Шавкат Миромонович, оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого — человека, собравшего богатую коллекцию.
Андрей Воробьев
Об этом глава Подмосковья рассказал во время выступления на Совете регионов России и Узбекистана с участием президента Владимира Путина.
«В плане культурного обмена в нашем музее „Новый Иерусалим“ такая выставка, я уверен, была бы очень востребована, интересна зрителям», — заключил губернатор Подмосковья.
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