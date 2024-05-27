От образования до логистики. Подмосковье и Андижанская область Узбекистана будут сотрудничать в ключевых сферах

Уже несколько дней делегация Подмосковья — с деловым визитом в Узбекистане. Сегодня регион подписал соглашение с Андижанской областью. Стороны намерены сотрудничать в развитии особых экономических зон, сказал губернатор Андрей Воробьев . В частности, Московская область поделится опытом внедрения промышленной ипотеки и light industrial — создания готовых площадок для бизнеса.

Делегация прибыла не только чтобы создавать новое, но и укреплять уже имеющееся. Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов поставили подписи о сотрудничестве в присутствии первого зампредседателя правительства России Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью — самой густонаселенной. Там хотим обменяться опытом работы в особых экономических зонах. Наш проект light industrial и промышленная ипотека, которая поддержана президентом, дают очень заметный эффект. Вчера с премьер-министром Узбекистана мы обсуждали дальнейшую интеграцию», — сообщил глава Подмосковья.

Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты по экономике, торговле, науке, технологиям. Один из ярких примеров — производитель средств защиты для растений «Щелково Агрохим».

«Что касается гуманитарных направлений, то две наши школы — физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова — имеют всю инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов, но и из-за рубежа. Такая первая практика у нас уже реализована с Белоруссией, но также наши двери открыты для одаренных детей и из Узбекистана», — добавил Воробьев.

Вместе с тем, по его словам, есть актуальная тема по подготовке профессиональных кадров.

«Сварщики, которые нам нужны, водители, особенно категорий C и D, ткачихи — ряд специальностей, которые мы также совершенно спокойно, цивилизованно можем приглашать в Московскую область», — поделился губернатор.