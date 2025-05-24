Выставка детских рисунков «Открытка ветеранам» открылась в Мытищах

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах состоялось торжественное открытие уникальной и трогательной выставки, посвященной акции «Открытка ветеранам». Мероприятие приурочено к 80-летию Дня Победы и Году Защитника Отечества.

Акция стартовала в 2025 году и объединила детей со всего Подмосковья, которые создавали яркие и душевные открытки. Оригиналы работ будут переданы ветеранам членами Общественных палат и депутатами Московской областной Думы.

Особенно активно в акции приняли участие юные жители городского округа Мытищи — более 300 открыток было прислано от местных детей. Это свидетельствует о высокой гражданской активности и искреннем желании подрастающего поколения выразить уважение и благодарность защитникам Родины.

Экспозиция стала возможна благодаря поддержке члена Общественной палаты Московской области и Российского экологического общества Ильи Ермакова.