Выставка детских рисунков «Открытка ветеранам» открылась в Мытищах
В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах состоялось торжественное открытие уникальной и трогательной выставки, посвященной акции «Открытка ветеранам». Мероприятие приурочено к 80-летию Дня Победы и Году Защитника Отечества.
Акция стартовала в 2025 году и объединила детей со всего Подмосковья, которые создавали яркие и душевные открытки. Оригиналы работ будут переданы ветеранам членами Общественных палат и депутатами Московской областной Думы.
Особенно активно в акции приняли участие юные жители городского округа Мытищи — более 300 открыток было прислано от местных детей. Это свидетельствует о высокой гражданской активности и искреннем желании подрастающего поколения выразить уважение и благодарность защитникам Родины.
Экспозиция стала возможна благодаря поддержке члена Общественной палаты Московской области и Российского экологического общества Ильи Ермакова.
«Открытие выставки „Открытка ветеранам“ — это прекрасное событие, символизирующее нашу глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Радует, что так много детей из Мытищ приняли участие в этой акции! Искренне благодарю Илью Ермакова за его поддержку и всех, кто принял участие в организации», — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко.
Выставка проходит в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ, направленного на поддержку ветеранов и укрепление межпоколенческих связей, а также патриотической программы «Успех V единстве поколений».