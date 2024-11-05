Выставка авторских игрушек прошла в Мытищах

Выставка-ярмарка эксклюзивных авторских кукол и игрушек проходит в Мытищах второй год подряд. Организовала ее Лидия Никогосян, автор дизайн-маркета «Ежевика», при поддержке союза «Содействие женскому предпринимательству». Идея создать отдельную площадку для экспозиции кукол и игрушек пришла Лидии давно — мастеров, которые хотели принять участие в «Ежевике», стало гораздо больше, чем может вместить дизайн-маркет.

Выставка в этом году собрала больше 20 мастеров и масштабную коллекцию игрушек, выполненных в разных техниках — от классики до инновационных технологий: фарфоровые, деревянные, мишки Тедди, вязаные игрушки, коллекционные, 3D-модели. Здесь же можно было приобрести творческие наборы или создать свою игрушку на мастер-классах, организованных для детей и взрослых.

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