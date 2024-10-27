Выставка акварельных картин на тему семьи откроется в Люберцах 7 ноября
Художественная выставка «Центр Вселенной» откроется в ноябре в музейно-выставочном комплексе в Люберцах. Посетители смогут увидеть живописные работы на тему семьи.
Открытие выставки приурочили к Году семьи. Жители Люберец смогут увидеть на ней более 100 работ в технике пастель.
В работах авторов можно увидеть размышления о ценности семьи, вдохновении и любви.
На открытии проведут обзорную экскурсию. Также в этот день все желающие смогут познакомиться с авторами работ.
Выставка будет работать до 15 декабря.
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