Выставка «Африка. Искусство Танзании и Занзибара» открылась в Мытищах

Экспозиция коллекционера и путешественника Леонида Полковского заработала в Мытищинской галерее искусств. На выставке представлено более 200 живописных полотен и малой скульптуры.

Леонид Полковский отметил, что сейчас в Мытищах находится уникальная коллекция. Все предметы представляют исключительно танзанийское искусство. На сравнительно небольшой площади посетители могут ближе познакомиться с культурой материковой Танзании и острова Занзибар.

Торжественное открытие выставки стало ярким благодаря зажигательному афро-шоу «Килиманджаро». Гости познакомились с традиционной танзанийской живописью тингатинга, пото-пото, а также характерными только для африканского континента статуэтками из черного дерева. Эбен не имеет волокон, фигурки получаются монолитными и их приятно держать в руках и любоваться тонкой работой мастера.

На выставке также можно увидеть первые картины Эдуарда Тингатинга, основателя стиля живописи, который получил широкое распространение на континенте в середине прошлого века. Яркие и стойкие цвета полотен отражают образ жизни коренных народов Танзании и Занзибара.