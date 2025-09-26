Высоцкий мужской монастырь в Серпухове отметил 651-летие

Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь отпраздновал 651-ю годовщину со дня своего основания. Древняя обитель, созданная по благословению преподобного Сергия Радонежского, на протяжении шести с половиной веков остается оплотом православной веры, центром духовного просвещения и хранителем культурных традиций.
Сегодня в стенах святыни звучат особые молитвы. Десятки верующих пришли в храм на торжественное богослужение, которое провел епископ Серпуховской Роман, викарий Святейшего Патриарха.
Оно посвящено дню рождения монастыря и престольному празднику одного из первых игуменов - преподобного Афанасия Младшего.
Высоцкий монастырь ежегодно притягивает тысячи паломников своими чудотворными иконами. Самая известная из них – образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша», перед которым молятся об исцелении от алкоголизма и наркомании.
