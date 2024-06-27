Высоковольтные объекты переустроили в зоне Южно-Лыткаринской трассы

Фото: Медиасток.рф

Подмосковные энергетики перенесли опоры линий электропередачи с территории строительства скоростной Южно-Лыткаринской автомагистрали на участке вблизи деревни Дыдылдино Ленинского городского округа. Скоростная дорога, которая соединит Варшавское и Носовихинское шоссе, станет ближайшим дублером МКАД и поспособствует ее разгрузке.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, рабочие установили на грозозащитный трос шары-маркеры, а на нижние провода ЛЭП — дополнительно — системы ночной светомаркировки.

Эти меры позволят дополнительно визуализировать провод, а также обеспечить его сохранность от внешних воздействий. Также на ЛЭП смонтировали защитные устройства для предотвращения гибели птиц и порчи энергооборудования.

Несмотря на то, что работы по переносу ЛЭП проводились на оживленной автодороге на стыке населенных пунктов Дыдылдино и Пуговичино Ленинского городского округа, рабочие справились со всеми сложностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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