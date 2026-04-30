Высокотехнологичные кувезы для новорожденных появились в роддоме Ногинска

В Ногинском роддоме обновили отделение реанимации новорожденных — здесь появились современные кювезы и оборудование для выхаживания самых маленьких пациентов. Теперь даже недоношенные малыши с массой тела от 500–700 граммов получают шанс на полноценную жизнь.

Внутри прозрачных боксов поддерживают идеальные условия: стабильная температура, влажность и стерильная среда, защищенная от шума и пыли. Как рассказал заведующий отделением реанимации новорожденных Андрей Чигаев, новые транспортные кювезы позволяют перемещать младенцев из родильного блока в реанимацию без прерывания интенсивной терапии.

«Мало того, что это кювез сохраняет температуру. Он еще и проводит искусственную вентиляцию легких в полном режиме, который нужен, и проводит мониторинг жизненно важных функций ребенка», — пояснил Чигаев.

По словам врачей, ежегодно около 100–150 новорожденных в Ногинске нуждаются в интенсивной терапии в той или иной степени. Новое оборудование значительно расширяет возможности медиков и снижает риск осложнений. Помимо кювезов, в роддоме установили современные аппараты ИВЛ и нейромонитор, который помогает отслеживать работу мозга младенцев.

Медики подчеркивают: технологии — это лишь инструмент. Главную роль по-прежнему играют специалисты, которые круглосуточно борются за жизнь каждого ребенка. Благодаря обновлению оснащения показатели выживаемости в Ногинском роддоме уже приблизились к мировым стандартам.

В Подмосковье продолжают развивать систему родовспоможения и улучшать качество медицинской помощи для будущих мам. О дальнейших планах в этой сфере ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев, посетивший открытый после капитального ремонта роддом в Химках.