Сегодня 13:47 «Это наш стандарт»: Воробьев — о развитии системы родовспоможения в Подмосковье Андрей Воробьев: еще 2 перинатальных центра откроют в Подмосковье к 2030 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

В Подмосковье продолжают развивать систему родовспоможения и улучшать качество медицинской помощи для будущих мам. О дальнейших планах в этой сфере рассказал губернатор Андрей Воробьев, посетивший открытый после капитального ремонта роддом в Химках.

Развитие системы родовспоможения в Подмосковье Помощь в медицинском учреждении могут получить не только жительницы округа, но также пациентки из Лобни, Долгопрудного и Мытищ. «Вы знаете, что программа ремонта медицинских учреждений, и роддомов в частности, у нас активно реализуется. Сейчас и в Красногорске у нас роддом отремонтирован и загружен, и здесь, в Химках, вы уже включились в работу», — отметил Андрей Воробьев. По его словам в учреждении ежегодно смогут принимать свыше полутора тысяч родов. «Мы постарались здесь предусмотреть все, что касается оборудования, комфортного пребывания семей. Раньше только в частных роддомах можно было увидеть все то, что мы видим здесь. Сегодня это наш стандарт», — подчеркнул глава региона.

Фото: Александра Степанова 1/4 Фото: Александра Степанова 2/4 Фото: Александра Степанова 3/4 Фото: Александра Степанова 4/4

Губернатор уточнил, что от слаженности действий врачей, их сплоченности и улыбок очень многое зависит.

«Я очень рассчитываю, что вы будете показывать достойные результаты, делая счастливыми мамочек», — признался Андрей Воробьев. Современный роддом в Химках: все для безопасных и комфортных родов Мощность обновленного учреждения — 102 места. В здании оборудованы шесть родильных блоков, гинекологическое отделение, две операционные, а также палата интенсивной терапии для новорожденных. Для младенцев, которым требуется постоянное наблюдение, установили современные реанимационные системы и транспортные кувезы. Чтобы развести потоки пациенток, в здании предусмотрели три автономных приемных отделения — для беременных, рожениц и гинекологических больных.

Фото: Александра Степанова 1/4 Фото: Александра Степанова 2/4 Фото: Александра Степанова 3/4 Фото: Александра Степанова 4/4

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что роддом практически полностью перестроен и теперь соответствует всем современным требованиям.

«Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Даем возможность женщинам родить так, как им это будет легче — это и вертикальные роды, и на шарах, и с музыкой. Также у нас есть палата домашних, так называемых семейных родов, где есть возможность находиться с мужем», — пояснил он. По словам Мирзонова, одновременно в учреждении могут принимать шесть родов, однако в случае необходимости это число можно увеличить до 10. «Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были „золотые руки“ наших сотрудников. Для малышей, которые нуждаются в наблюдении, или мам после кесарева сечения, в родильном доме есть отделение интенсивной терапии. Также мы проводим все виды диагностики беременных», — рассказал главный врач больницы. Современное оснащение В роддоме установили 540 единиц нового оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, аргоноплазменный коагулятор, кардиотокографы, систему реинфузии крови, эндоскопические стойки, устройства для проведения ультразвуковых исследований в 3D-формате и многое другое.

Фото: Екатерина Агеева 1/2 Фото: Екатерина Агеева 2/2

«Мы предоставляем женщинам самые комфортные условия для родоразрешения, чтобы они могли родить максимально бережно для себя и, выйдя из наших стен, были готовы повторить этот опыт в дальнейшем. Несмотря на то, что это, конечно, очень сложный процесс», — отметила акушерка приемного отделения Химкинского роддома Виктория Гарбуз.

В учреждении также обустроили специальную комнату, где молодые мамы учатся грудному вскармливанию и узнают, как правильно проводить гигиенические процедуры младенцам. Для мам и новорожденных обустроили кофортные палаты на один или два места для совместного пребывания. Первые счастливые моменты Уже в первые сутки после открытия роддом был загружен наполовину. Одна из рожениц – Елена Горбачева из Королева – два дня назад стала матерью мальчика, получившего имя Даниил. «Я очень хотела попасть к своему врачу, а тут еще и новый роддом открылся, так что, когда срок подошел (у меня было плановое кесарево), сразу приехала сюда. Врачи тут замечательные, персонал очень тепло относится, операция прошла быстро. Мне все очень нравится. Я в палате вместе с малышом», — поделилась впечатлениями роженица.

Андрей Воробьев лично поздравил Елену с рождением ребенка и пожелал им здоровья.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

«Вы одна из первых, кто родил здесь малыша. Хочу пожелать вам и вашему сокровищу здоровья. Мы очень стараемся приводить все в соответствие, создавать условия. Вы сами видите, что палаты со всеми удобствами, но, что самое главное, здесь замечательные врачи», — подчеркнул глава региона. Сегодня роддом укомплектован кадрами на 90%. В учреждении трудятся 105 человек, в среди которых 29 врачей. Привлечение специалистов продолжается, в том числе с использованием региональных мер поддержки. На базе учреждения работают и сотрудники ЗАГС, которые готовят необходимые документы к выписке новорожденного. Отметим, что родители детей, которые родились и были зарегистрированы в регионе, могут при выписке выбрать подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» от губернатора или оформить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на региональном портале госуслуг. В набор входит все необходимое для ухода за новорожденным — от подгузников и средств гигиены до одежды и пустышек. Дополнительная информация для будущих родителей доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье». Планы до 2030 года: новые центры и ремонт роддомов Напомним, капитальный ремонт в роддоме в Химках начался в 2023 году. В период проведения работ женщин направляли в медицинские учреждения Красногорска, Долгопрудного и Мытищ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Каждый год на свет в регионе появляются более 70 тысяч детей. Благодаря действию национальных проектов и поддержке президента в Московской области действует современная трехуровневая система родовспоможения, в которую входят семь перинатальных центров третьего уровня, специализирующихся на разных видах осложнений.

К 2027 году откроют новый корпус Видновского перинатального центра, в 2028 году запланировано введение в эксплуатацию многопрофильного медицинского центра в Балашихе, а к 2030 — в Мытищах. Роддома в Дмитрове, Королеве и Серпухове отремонтируют к концу десятилетия.