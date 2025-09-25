Высокотехнологичное производство медоборудования запустят в Дубне в 2027 году

В особой экономической зоне « Дубна » появится новое высокотехнологичное производство медицинского оборудования и сопутствующих материалов. Проект реализует компания « МедТехПлюс » .

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что предприятие подписало соглашение с управляющей компанией ОЭЗ в рамках третьего Международного форума особых экономических зон. Площадь нового производства составит три тысячи квадратных метров.

«Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. Компанией будет создано 35 рабочих мест», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В планах предприятия — организация выпуска расходных материалов для медицинских изделий, а также оборудования, необходимого для респираторной медицины и систем искусственной вентиляции легких.

Производство будет соответствовать международному стандарту ISO 13485, который определяет строгие требования к качеству продукции медицинского назначения.

«Для реализации проекта инвестору предоставлен в аренду земельный участок площадью порядка 0,6 гектара», — подчеркнул заместитель генерального директора особой экономической зоны «Дубна» по инвестициям Егор Круглов.

Напомним, по итогам третьего Рейтинга устойчивого развития особых экономических зон России «Дубна» вошла в число самых эффективных площадок страны, заняв второе место.