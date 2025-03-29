Высокий класс пожарной опасности спрогнозировали в Одинцове

Из-за теплой погоды в Московской области повышается риск лесных пожаров. Такие опасения есть и насчет Одинцовского округа: здесь возникновение чрезвычайных ситуаций ожидают с 29 марта по 1 апреля.

Жителям региона рекомендуют соблюдать строгие правила пожарной безопасности, так как нарушителям могут грозить административные и уголовные наказания. Сотрудники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, представители Министерства внутренних дел и местных властей будут патрулировать проблемные территории в этот период. Они проверят соблюдение правил пожарной безопасности и проконтролируют землевладельцев, сопредельных с лесными участками.

Важно помнить, что по Кодексу об административных правонарушениях, нарушения пожарной безопасности в лесах могут привести к штрафам от 15 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести. Особенно строго наказывают выжигание сухой травы и других горючих материалов рядом с лесами.