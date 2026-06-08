Выручка малых технологических компаний Подмосковья составила 55 млрд рублей

Выручка малых технологических компаний в Московской области в 2025 году показала заметный рост, увеличившись более чем на пятую часть по сравнению с предыдущим годом. Показатель превысил отметку в 55 миллиардов рублей.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, отметив динамичное развитие высокотехнологичного сектора в Подмосковье.

«Малые технологические компании — это двигатель развития высокотехнологичных направлений. Многие из них имеют колоссальный производственный и научный потенциал, и поддержка, оказанная им на старте и в процессе становления, во многом закладывает базу для их дальнейшей работы и открывает возможность для постановки их решений в масштабное производство», — отметила Екатерина Зиновьева.

Сегодня в Подмосковье статус малой технологической компании присвоили более чем 270 организациям. Еще около 600 предприятий региона потенциально могут получить его и войти в федеральный реестр Минэкономразвития России, что откроет им доступ к дополнительным мерам государственной поддержки, льготам и сервисам.

Почти 100 из них уже соответствубт необходимым критериям и находятся в процессе подготовки к включению в реестр.

Региональные власти также готовят новые меры стимулирования для этого сектора. В частности, рассматривают введение налоговых льгот для малых технологических компаний, включая снижение региональной части налога на прибыль. Ожидается, что эта мера может начать действовать с 2026 года и сохранится до начала 2031 года.