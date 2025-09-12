Выручка IT-компаний в ОЭЗ «Дубна» выросла до 7 млрд рублей в год

Ежегодная выручка IT-кластера в особой экономической зоне «Дубна» выросла до семи миллиардов рублей. Об этом сообщили в подмосковном министерстве инвестиций в преддверии Дня программиста.

Глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила, что продукты IT-производителей пользуются спросом не только среди бизнеса, но и в госструктурах. Накопленный объем выручки айтишников, по ее словам, достиг почти 43 миллиардов рублей.

Мининвест региона добавил, что компании работают по различным направлениям. Например, в ОЭЗ сейчас строят современные дата-центры, для обработки и хранения больших данных. Есть и проекты, связанные с авиацией, медициной и производством. Разработчики создают программы для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и автоматизации. Также уделяется внимание кибербезопасности и цифровой трансформации предприятий.

«Сегодня в ОЭЗ „Дубна“ в IT-секторе работают порядка 40 компаний, и их количество постоянно растет. Буквально в прошлом месяце кластер пополнила компания „ДжетЛенд“. Всего в этой сфере на нашей площадке создано 1000 рабочих мест, и это в основном программисты!» — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Общий объем инвестиций IT-компаний в свои проекты на территории ОЭЗ на сегодняшний день составляет 21 миллиард рублей.