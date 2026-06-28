Выпускные вечера прошли в школах Серпухова

В школах Серпухова прошли выпускные вечера. В этом году 11 классов окончили 830 ребят: 167 из них — медалисты, 12 — стобалльники.

Поздравили выпускников глава округа Алексей Шимко, его заместители, представители администрации, а также родные и друзья. По поручению главы его заместитель Мария Барышева посетила Образовательный комплекс «Пущино», где вручила благодарственные письма педагогам, завершающим карьеру, за преданность профессии, а также наградила медалями «За особые успехи в учении» 14 лучших выпускников.

Во Дворце культуры «Россия» к выпускникам обратилась депутат, руководитель областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц. Почетными гостями в школе № 18 стали президент Института инженерной физики Алексей Царьков и депутат окружного Совета Олег Андрух.

«Какими бы современными ни были классы, главное в школе — это люди, которые рядом. Дружба, завязавшаяся за школьные годы, самая верная, а знания, полученные в стенах родных школ, — это прочный фундамент. На нем наша молодежь построит счастливую жизнь», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.