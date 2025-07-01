Выпускные вечера прошли в школах Щелкова

В округе завершился еще один учебный год, ознаменованный окончанием школы для 883 одиннадцатиклассников. Для выпускников были организованы торжественные вечера.

С поздравлениями и пожеланиями успеха к выпускникам обратились родители, руководители образовательных организаций, члены местного совета депутатов и представители администрации округа.

В свою очередь, выпускники выразили признательность своим учителям, наставникам и всем тем, кто поддерживал их на протяжении долгих лет обучения.

Особое место в программе торжественных вечеров заняла церемония награждения отличившихся учащихся. Старшеклассники были удостоены дипломов об окончании школы, среди которых были особо отмечены обладатели аттестатов с отличием, лауреаты грамот комитета образования муниципалитета, почетных грамот и поощрений за выдающиеся достижения в учебе, искусстве и спортивных состязаниях.