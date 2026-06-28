Выпускные вечера прошли в школах Долгопрудного

Торжественные мероприятия состоялись 27 июня для 800 одиннадцатиклассников наукограда. В Долгопрудненской гимназии выпускной провели для 31 ученика гуманитарного профиля.

Девять ребят из учебного заведения получили медали — шесть золотых и три серебряных.

Временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Иванов поздравил выпускников, их родителей и педагогов с Днем молодежи и пожелал ставить амбициозные цели, принимать верные решения и добиваться успехов. Он поблагодарил учителей и родителей за поддержку. После торжественных слов состоялось вручение аттестатов и медалей «За особые успехи в учении».

Еще вчера ребята сдавали экзамены, а сегодня прощаются со школой и обещают друг другу почаще встречаться в стенах родной гимназии. Учителей они пообещали радовать успехами и достижениями. Педагоги, в свою очередь, всегда будут гордиться своими выпускниками и поддерживать их.​​