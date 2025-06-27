Выпускные вечера начались в Богородском округе

Традиционные выпускные вечера прошли для выпускников 9-х и 11-х классов образовательных учреждений. Ребята подготовили творческие номера: небольшие сценки, танцевальные и вокальные композиции.

Администрация школ подготовила и оформила аттестаты, благодарности в адрес детей и их родителей. Из уст учителей, директоров школ, представителей администрации округа прозвучали самые искренние пожелания.

«Окончание школы — радостный и грустный день одновременно. За плечами остались школьные дни, уроки и экзамены, впереди — большая дорога, полная открытий и возможностей. Пусть ваше путешествие будет ярким, веселым и полным вдохновляющих событий. Творите добро, живите с удовольствием и идите вперед уверенно и свободно», — пожелали родители выпускников своим детям.

Ранее мы рассказывали о том, что ученица из Богородского округа набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.