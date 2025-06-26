Ученица из Богородского округа набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Кира Клинцевич, ученица Центра образования № 83 Богородского округа, продемонстрировала выдающийся результат на ЕГЭ по русскому языку, набрав максимальные 100 баллов. Это стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: системной работе педагогического коллектива, эффективным образовательным методикам и личной целеустремленности учащейся.

Успех Киры Клинцевич отражает общую тенденцию повышения образовательных стандартов в Богородском округе и эффективность работы системы образования. Особую роль в подготовке школьницы сыграла учитель русского языка Ольга Веденяпина, чей профессиональный опыт и индивидуальный подход дали такой высокий результат.

В Центре образования № 83 особое внимание уделяют комплексной подготовке учащихся к итоговой аттестации. Администрация школы продолжает совершенствовать учебные программы, внедряя современные педагогические технологии и создавая условия для всестороннего развития детей.