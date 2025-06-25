Выпускные вечера для девятиклассников начались в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе началась череда выпускных вечеров для 9 классов. Ребятам вручат аттестаты о получении основного общего образования.

Выпускники уже сдали экзамены, а впереди им предстоит выбор — продолжить учиться до 11 класса или поступить в колледж. Лицеи и технические учебные заведения уже ждут новых учеников, которым предстоит открыть мир профессиональных знаний.

Выпускные вечера становятся не только торжественным моментом, но и живым праздником, наполненным теплыми словами, поздравлениями, подарками, танцами и улыбками.

«Желаем всем выпускникам удачи и веры в свои силы! Пусть каждый из вас найдет свой путь к успеху, а этот день навсегда останется в памяти светлым и радостным моментом!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.