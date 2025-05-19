Выпускной вечер спортивной школы «Звезда» прошел в Серпухове

Во Дворце торжеств «Центральный» в городском округе Серпухов состоялся выпускной вечер спортивной школы «Звезда». Еще 33 воспитанника получили свидетельства об окончании и памятные статуэтки.

Среди ребят — мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, призеры и победители Всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств России, Центрального Федерального округа и Подмосковья. Они занимаются настольным теннисом, лыжными гонками, баскетболом, подводным спортом.

Отметим, что за 25 лет своего существования в спортивной школе «Звезда» подготовили множество успешных спортсменов, которые представляют Серпухов на состязаниях разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.