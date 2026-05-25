Выпускной вечер прошел в спортивной школе «Авангард» в Мытищах

Подведение итогов спортивного сезона и выпускной вечер для старших воспитанников Мытищинской спортивной школы «Авангард» состоялось в Мытищах. Выпускников приветствовали особенно тепло, Олимпийский чемпион Виктор Шалимов из Мытищ пожелал ребятам всегда оставаться в спорте, независимо от того, какой жизненный путь они выберут.

Профсоюзная спортивная школа на базе комбината «Мосстройпластмасс» была основана в 1971 году. «Авангард» является ее преемником, продолжая развивать спортивное образование в городском округе Мытищи. Подготовку в этой школе проходит 896 обучающихся по различным направлениям: легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, художественная гимнастика, чирлидинг, фигурное катание и адаптивный спорт.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина на торжественном вечере в Многофункциональном центре «Импульс» выразила благодарность тренерскому составу школы за их самоотверженный труд, родителям за поддержку своих детей и поздравила всех учеников с успешным завершением сезона. Спортивная школа «Авангард» занимает почетное место в спортивной жизни городского округа и является кузницей чемпионов, рекордов и победных традиций.

Яркие выступления воспитанников школы на сцене лишь подтвердили их талант, мастерство и стремление быть лучшими на официальных соревнованиях. Были подведены итоги в различных номинациях, таких как «Лучшие тренеры», «Лучшие спортсмены», «Надежда тренера», «Первый спортивный разряд» и «Выпускники».