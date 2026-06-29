Выпускной вечер прошел в школе № 8 в Химках

27 июня в учебном заведении имени В. И. Матвеева состоялась торжественная церемония вручения документов об образовании. 18 выпускников 11-х классов получили аттестаты.

Одиннадцатиклассники прощаются со школьной жизнью и начинают подготовку к поступлению в высшие учебные заведения, девятиклассники выбирают дальнейший путь — кто‑то продолжит учебу в старших классах, кто‑то пойдет получать профессию в колледже. В актовом зале собрались выпускники, учителя, родители, директор школы Ольга Игнатьева и почетные гости.

Двоим выпускникам 11-х классов вручили красные аттестаты и золотые медали. Эти награды присуждают за отличную учебу и результаты не ниже 70 баллов на двух единых государственных экзаменах.

«В нашей школе — двойной праздник: аттестаты получают девятиклассники и одиннадцатиклассники. Для одних это завершение этапа обучения, для других — начало следующего. Каждый из выпускников приложил усилия для достижения результата. Мы желаем им дальнейших успехов», — отметила Ольга Игнатьева.

Всего в 2026 году в округе насчитывается более 1,2 тысячи выпускников 11-х классов.

Школа № 8 имени В. И. Матвеева отмечает 70‑летие. Учебное заведение носит имя первого директора, участника Великой Отечественной войны Василия Матвеева. В сентябре 2025 года школа вновь открылась после капитального ремонта в рамках Народной программы «Единой России».

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