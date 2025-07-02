Выпускной вечер прошел в Павлово-Посадском техникуме

Павлово-Посадский техникум распахнул двери дворца культуры «Павлово-Покровский» для проведения церемонии вручения дипломов выпускникам. На празднике присутствовали не только главные герои дня — выпускники, но и администрация техникума, во главе с директором Татьяной Дугушкиной, преподаватели, кураторы групп, а также представители предприятий, партнерских организаций и государственных структур.

С напутственными словами к выпускникам обратилась директор техникума Татьяна Дугушкина, поздравив их с успешным окончанием обучения и пожелав им уверенности в своих силах и достижения значительных успехов в выбранной профессии. Кураторы групп, на протяжении нескольких лет поддерживавшие и направлявшие студентов, отметили трудолюбие, целеустремленность и достижения своих подопечных.

Кульминацией торжественной церемонии стало награждение лучших выпускников в различных номинациях. Среди наград были такие звания, как «Профессионал будущего», «Лучший в профессии», «Творческая личность», «Сердце техникума», «Лучший инноватор» и многие другие.

«Этот день стал для всех участников важным этапом, напомнив о ценности образования, поддержки и стремления к профессиональному совершенствованию. Желаем выпускникам 2025 года новых побед, ярких идей и смелых начинаний на пути к светлому будущему!», — сообщили преподаватели.