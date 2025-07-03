Выпускной вечер прошел в медицинском колледже Серпухова

Серпуховский филиал Московского областного медицинского колледжа выпустил 421 специалиста. Среди выпускников особо выделяются 90 отличников, которые завершили обучение с красными дипломами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серпуховского округа.
По словам педагогов, эти молодые люди — гордость колледжа и надежда серпуховского здравоохранения, которые всегда готовы внести свой вклад в повышение качества медицинской помощи в городском округе и всем регионе. Выпускники получили дипломы по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело».
Многие из выпускников после получения дипломов добровольно отправляются в зоны проведения специальной военной операции и приграничные госпитали, где оказывают медицинскую помощь раненым и нуждающимся. Также педагоги особо отметили вклад выпускников колледжа в борьбу с пандемией COVID-19.
Зеленский заявил о неспособности ЕС заменить оружие США
Умер звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен
Жителям Подмосковья напомнили о доступных газовых услугах на регпортале
Художница из Балашихи вернулась из арктической экспедиции
Дети из лагеря «Мечта» посетили музей спортивной школы в Балашихе
В Бурунди толпа жестоко убила шесть людей по обвинению в колдовстве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте