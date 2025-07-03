Выпускной вечер прошел в медицинском колледже Серпухова

Серпуховский филиал Московского областного медицинского колледжа выпустил 421 специалиста. Среди выпускников особо выделяются 90 отличников, которые завершили обучение с красными дипломами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серпуховского округа.

По словам педагогов, эти молодые люди — гордость колледжа и надежда серпуховского здравоохранения, которые всегда готовы внести свой вклад в повышение качества медицинской помощи в городском округе и всем регионе. Выпускники получили дипломы по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Многие из выпускников после получения дипломов добровольно отправляются в зоны проведения специальной военной операции и приграничные госпитали, где оказывают медицинскую помощь раненым и нуждающимся. Также педагоги особо отметили вклад выпускников колледжа в борьбу с пандемией COVID-19.