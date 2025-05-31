Выпускной вечер прошел в детской школе искусств в Химках

В 2025 году Центральную детскую школу искусств в Химках окончили 170 юных музыкантов, хореографов и художников. В актовом зале провели выпускной вечер, на котором собрались учащиеся, преподаватели и почетные гости.

С окончанием школы искусств ребят поздравила глава городского округа Химки Елена Землякова. Она пожелала им дальнейших творческих успехов.

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться в любимом направлении, искать новые горизонты и возможности для творчества. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, интересными встречами и незабываемыми моментами! Творческих успехов вам и новых побед! Отдельное спасибо педагогическому коллективу Центральной детской школы искусств в лице директора Инны Монастырской за профессионализм и преданность делу», — сказала Елена Землякова.

Дети успешно сдали экзамены по фортепиано, хоровому пению, народным, духовым, ударным и струнным инструментам, а также фотомастерству и живописи. Директор Инна Монастырская отметила, что все прошли этот путь достойно.

«Родные наши дети! Желаю вам продолжать развиваться в любимом направлении, искать новые горизонты и возможности для творчества. Новой дорогой — с культурой в сердце и яркими мечтами — вперед к большим победам! А мы всегда будем рады видеть вас в стенах ЦДШИ — не только как гостей, но, может быть, однажды и как родителей наших будущих учеников. Центральная детская школа искусств — это навсегда ваша творческая семья!» — сказала Инна Монастырская.