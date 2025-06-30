Выпускной прошел в школе имени маршала Чуйкова в Серебряных Прудах

В школе имени маршала Чуйкова, расположенной в Серебряных Прудах, состоялся выпускной вечер, посвященный 47 одиннадцатиклассникам. Особую гордость школы составили шесть медалистов, продемонстрировавших высокие результаты в учебе и внеучебной деятельности.

Пять из них были удостоены медали первой степени. Еще один выпускник получил медаль второй степени. Как отметили представители учебного заведения, каждый из 47 выпускников внес свой вклад в историю школы. Выпускники активно участвовали в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях.

«Поздравляем наших выпускников с праздником. Сегодня начинается Ваша взрослая жизнь. Школа — это ваш первый дом. Здесь вы росли, мечтали, дружили, побеждали. И хотя двери во взрослую жизнь уже открыты, школа всегда будет ждать вас с теплом и гордостью», — сообщили учителя.