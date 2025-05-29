Выпускной хоккейной спортивной школы прошел в Мытищах

Торжественная церемония награждения лучших игроков, тренеров и специалистов спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области «Атлант» прошла в молодежном центре «Импульс». Юные хоккеисты, их родители и тренеры поздравили друг друга с успехами в спорте.

Школа объединила секции для мальчиков и девочек в Мытищах, Воскресенске и Подольске, всего в ней занимается более 500 воспитанников. Хоккеисты не раз показывали отличные результаты, удерживая лидерство в регионе. Юные «атланты» принимали участие в официальных спортивных соревнованиях — от регионального до международного уровней.

Спортивный сезон завершили ярким мероприятием с творческими номерами, поздравлениями и заслуженными наградами. Прошедший сезон для хоккеистов и болельщиков запомнился красивыми играми и значимыми победами.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина особенно отметила вклад в успех команды родителей, которые всегда верят в своих детей, помогают им и поддерживают.

Несколько юношеских команд в этом сезоне стали победителями чемпионата Московской области, Кубка Москвы, первенства Центрального федерального округа, завоевали медали всероссийских соревнований. Отличились и девушки «Атланта», они в числе безусловных лидеров российского девичьего хоккея.

Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов, чье имя носит «Арена Мытищи», пожелал всем ребятам не останавливаться в своем развитии, а выпускникам и выпускницам школы — достойно продолжить свою спортивную карьеру и добраться до олимпийских высот.