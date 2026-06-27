Выпускной для воспитанников Спасской школы прошел в Волоколамском округе

В актовом зале учебного заведения школьникам торжественно вручили аттестаты. Выпускниками в этом году стали 34 девятиклассника и 15 одиннадцатиклассников.

Директор школы Любовь Корнеева поздравила ребят с окончанием школы, пожелала удачи на новом жизненном этапе и вручила аттестаты. Педагоги сказали теплые напутственные слова, а выпускники поблагодарили наставников и вручили им памятные подарки.

Красные воздушные шары в форме сердца стали символом признательности учителям. Аттестаты с отличием получили девятиклассницы Василиса Тярина и Олеся Рослова. За отличные успехи в учебе отметили одиннадцатиклассников Станислава Агаева и Максима Решилова. Запоминающимся моментом стал выход Станислава за аттестатом в костюме банана — это вызвало улыбки и аплодисменты.

После торжественной части праздник продолжился во дворе школы. Выпускники исполнили традиционный вальс, а финальным аккордом стал запуск мыльных пузырей — красивый символ прощания с детством и начала нового этапа.