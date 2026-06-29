Выпускной бал прошел в усадьбе Горенки в Балашихе

Общегородской выпускной бал прошел в любимой резиденции императора Петра II в Балашихе 28 июня. В усадьбе Горенки для выпускников приготовили насыщенную праздничную программу.

Первым поздравлением для выпускников стало видеообращения президента России Владимира Путина. Ребят поприветствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня особенный день — вы завершили важный этап длиной в 11 лет. Впереди у вас выбор профессии и нового жизненного пути. Желаю вам смело ставить перед собой самые высокие цели, не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к новым вершинам. Мы гордимся каждым из вас. Балашиха и Московская область ждут ваших успехов. В добрый путь», — сказал Игорь Брынцалов.

Организаторы подготовили для выпускников тематические фотозоны, интерактивные площадки и яркую концертную программу. Завершилось мероприятие выступлением певца Вани Дмитриенко.

«Дорогие выпускники! Пусть ваши мечты становятся реальностью, а полученные знания помогают уверенно идти вперед. Не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели, верьте в свои силы и всегда помните родную Балашиху», — отметил Сергей Юров.

Обучение в одиннадцатых классах в этом году завершили 2 535 выпускников. В числе самых популярных экзаменов оказались русский язык, профильная математика, обществознание, информатика и английский язык.