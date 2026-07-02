Выпускной бал прошел в школе № 20 в Химках

Директор, учителя и родители произнесли теплые слова в адрес выпускников во время линейки. Ребята поблагодарили педагогов за годы совместной работы, исполнили прощальные песни и школьный вальс. За отличные успехи в учебе и активное участие в жизни школы лучшие учащиеся получили почетные грамоты.

«За плечами школьные годы — время, когда закладывается фундамент личности. Сегодня перед вами открываются новые горизонты. Желаю вам не бояться трудностей, идти к своим целям и всегда помнить свою родную школу», — сказал выпускникам Денис Беляев.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук отметил, что выпускной — это важный этап в жизни каждого ученика, символизирующий переход во взрослую жизнь и открывающий новые возможности для самореализации.